МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличил сбор яблок более чем на 30%, до более чем 39 тысяч тонн, говорится в сообщении холдинга. Мандаринов в России не станет меньше, заверили эксперты

"Более 39 тысяч тонн яблок собрали в садах агрохолдинга "Степь" по итогам года. Урожай стал рекордным для компании, превысив прошлогодний более чем на 30%", — говорится в сообщении.

В садах агрохолдинга выращивается более 50 сортов яблок, большинство из которых, отмечается в пресс-релизе, показали в текущем сезоне урожайность выше плановых значений. А компания завершает строительство новых площадей для их фасовки.

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга России. Ключевые направления деятельности — растениеводство, молочное животноводство, торговля сельскохозяйственной продукцией, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Земельный банк агрохолдинга составляет 578 тысяч гектаров.