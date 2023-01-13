РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв — ПРАЙМ. Урожай фруктов и ягод за 11 месяцев 2022 года вырос в Ростовской области на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. Агрохолдинг "Степь" собрал рекордное количество яблок в 2022 году

"По предварительной информации, за 11 месяцев 2022 года, урожай фруктов и ягод вырос на Дону на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — приводятся слова Гончарова на портале регионального правительства.

Отмечается, что в 2021 году валовой сбор плодово-ягодной продукции по сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам составил 14,9 тысячи тонн.

По словам первого замгубернатора, увеличение объемов производства связано в том числе с проводимой политикой импортозамещения. "Учитывая актуальную сегодня политику импортозамещения, развитие садоводства является одним из важнейших направлений в АПК сегодня, которому оказывается господдержка", — сказал Гончаров.

В целом, в прошлом году из средств федерального и областного бюджетов были выделены субсидии на развитие садоводства в регионе в размере 106 миллионов рублей.

В свою очередь в Минсельхозе РФ отметили, что в 2022 году аграрии страны обновили рекорд по производству плодов и ягод, собрав, по предварительным данным, более 1,5 миллиона тонн продукции в организованном секторе, что на 5% выше показателя 2021 года.