МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не ожидает сокращения предложения мандаринов и картофеля на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. Минсельхоз назвал объем финансирования федпроекта по картофелю и овощам

О том, что Египет столкнулся с проблемами при поставках цитрусовых в Россию, в четверг написал ряд СМИ, ссылаясь на то, что из-за санкций между Россией и Египтом работает только несколько транспортных линий: по их мнению, эти сложности в будущем могут означать риски для поставок в РФ египетского картофеля, которые обычно начинаются с конца января.

"Минсельхоз не ожидает сокращения предложения мандаринов и картофеля на российском рынке", — сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что снижение объемов импорта мандаринов из ряда стран компенсируется увеличением поставок из других государств.

В частности, в 2022 году по сравнению с 2021 годом импорт мандаринов из ЮАР вырос на 34%, из Марокко — 9%; кроме того, объемы импорта из Абхазии увеличились на 32%, а из Азербайджана — сразу в 7,7 раза. Также возобновились поставки из Китая, сообщили в пресс-службе: оттуда в РФ в 2022 году была ввезена 21 тысяча тонн мандаринов.

Что касается картофеля, то снижение объемов его импорта из Египта компенсируется увеличением поставок из Ирана, Китая и других стран, добавили в пресс-службе.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут говорила в конце ноября, что урожай картофеля в РФ в 2022 году ожидается на уровне 17-18 миллионов тонн, и этого достаточно для покрытия внутренних потребностей. Согласно опубликованной в конце декабря предварительной оценке Росстата, картофеля собрано больше официального прогноза — 18,619 миллиона тонн, на 3,7% больше, чем год назад.

Кроме того, по оценкам Минсельхоза, по итогам 2022 года в РФ может быть достигнут целевой показатель Доктрины продовольственной безопасности по картофелю: он составляет 95%.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты сообщали, что не видят никаких рисков для потребителей РФ — по их словам, в случае проблем с импортом из Египта выпадающие объемы смогут заменить другие страны, а самих направлений поставок достаточно.