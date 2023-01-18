НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — ПРАЙМ. Первые тракторы выйдут с конвейера концерна "Тракторные заводы" в Чувашии в марте 2023 года, сообщила пресс-служба главы республики. США продлили освобождение из-под санкций сельскохозяйственных и медтоваров

Глава Чувашии Олег Николаев провел встречу с представителями индийской компании International Tractors Limited – партнерами региона в рамках реализации подписанного в 2021 году с Минпромторгом России специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по локализации компетенций в области выпуска тракторов малой и средней мощности. Индийская компания пришла на смену итальянскому концерну Same Deutz-Fahr, который отказался от партнерства.

"Новые тракторы под маркой "Сделано в Чувашии" появятся уже в марте 2023 года. К 2031 году будет выпущено более 16 тысяч единиц. Как заявил заместитель генерального директора по сельскохозяйственному направлению ООО "Машиностроительно-индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы" – генеральный директор ООО "Волжский комбайновый завод" Мурад Караджаев, уже в текущем году предполагаемая сумма выручки составит свыше 1,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Как отметил глава Чувашии, ситуация в мировой экономике вносит определенные трудности в реализацию многих планов по развитию республики. При этом некоторые зарубежные страны нацелены на сотрудничество. "Еще раз выражаю слова благодарности руководству Индии и компании International Tractors Limited за то, что они придерживаются собственных интересов для развития как корпорации, так и в целом страны. А сам менеджмент индийской компании вырабатывает современные технологичные решения", — приводятся в сообщении слова Николаева.

Вице-президент, директор по продажам индийской компании International Tractors Limited Ашиш Сегал выразил удовлетворенность сотрудничеством между Чувашией и Индией, отметив, что для его компании Россия является стратегически важным партнером.

Презентацию первого чувашского трактора планируется провести в апреле 2023 года в Ташкенте на Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". По словам Николаева, потенциал производства тракторов огромен, они будут востребованы и на российском, и на зарубежном рынках.