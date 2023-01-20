МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Стоимость фруктов на Украине выросла в два раза в сравнении с 2022 годом, сообщил в пятницу глава украинской плодовоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Урожай фруктов и ягод в Ростовской области увеличился по итогам года

"Кроме того, что логистика подорожала на 200-250%, она еще и существенно усложнилась. Если говорить о бананах, винограде и цитрусовых – это импорт, который связан с курсом валют. А гривна, мягко говоря, обесценилась по сравнению с январем прошлого года. В целом все фрукты подорожали почти в два раза", — сказал Баштанник в эфире телеканала "Рада".

В эфире также была приведена статистика стоимости некоторых фруктов в январе 2022 года и на данный момент. Так, бананы, апельсины и лимоны в 2022 году стоили порядка 30 гривен (почти 1 доллар), сегодня их можно купить за 70 гривен (около 2 долларов); ценник на виноград составлял 143 гривны (порядка 4 долларов), сейчас – около 190 гривен (5 долларов).

"Что касается яблок – они практически не подорожали, потому что это отечественный фрукт, растет у нас", — подчеркнул Баштанник.

Ранее в государственной службе статистики сообщали, что инфляция по итогам 2022 года на Украине составила 26,6%.