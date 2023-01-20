МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей молока в РФ, агрохолдинг "ЭкоНива", по итогам 2022 года увеличил производство сырого молока на 6,5% по сравнению с 2021 годом, до 1,19 миллиона тонн, а производство молочной продукции — на 40%, до почти 164 тысяч тонн, следует из сообщения агрохолдинга. Минсельхоз проконтролирует наличие в России крахмалов для йогуртов

"По результатам 2022 года "ЭкоНива" произвела 1,19 миллиона тонн сырого молока в физическом весе – на 73 тысячи тонн больше, чем годом ранее", — говорится в сообщении. Компания указывает, что среднее поголовье крупного рогатого скота во всех ее хозяйствах по итогам года насчитывало свыше 222,8 тысячи голов, на 5% больше 2021 года, в том числе фуражного стада – более 111,2 тысячи (плюс 1%).

Перерабатывающие предприятия "ЭкоНивы" произвели за год почти 164 тысячи тонн готовой молочной продукции – на 40% выше показателей 2021 года: в частности, производство питьевого молока и традиционной молочной продукции — например, сливок, кефира, сметаны, масла, творога и других, — выросло на 39% год к году и превысило 158 тысяч тонн, йогуртно-десертной группы, включая мороженое – на 46%, до почти 4,4 тысячи тонн, сыров – в 4,6 раза, превысив 1,2 тысячи тонн.

"Число партнеров ГК "ЭкоНива" в сегменте HoReCa увеличилось в 2,7 раза до 12 300. В июле 2022 года компания подписала контракт на поставку молочной продукции в крупнейшую сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка", насчитывающей порядка 850 точек", — говорится в сообщении.

В части растениеводства сезон оказался успешным, несмотря на неблагоприятные климатические условия для уборки в осенний период в ряде регионов: так, с порядка 270 тысяч гектаров собрано 1,18 миллиона товарных культур в зачетном весе, "рекордные для компании значения, которые существенно – на 63% – превышают показатели 2021 года". В частности, получено 732 тысячи тонн зерновых, 108 тысяч тонн зернобобовых, 50 тысяч тонн масличных и 291 тысяча тонн сахарной свеклы. Под озимый сев осенью 2022 года отведено 60,9 тысячи гектаров.

"ЭкоНива" — крупная российская аграрная группа. Ключевое направление работы — производство молока, среди других сфер деятельности — племенное и мясное скотоводство, семеноводство. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. "ЭкоНива" входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров.