МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 января 2023 года включительно составит 4283,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 3083,7 рубля, кукурузы — 886,5 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Агростраховщики назвали объем страхования озимых в России в 2022 году

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 309,5 доллара за тонну, на ячмень — при цене 267,9 доллара, на кукурузу — при цене 221,9 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 по 24 января 2023 года включительно составляет 4719,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 3977,6 рубля, кукурузы — 1174,6 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.