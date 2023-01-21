БЕРЛИН, 21 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо расширить своё влияние в африканских республиках в области продовольствия, заявил в субботу министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (партия "Зеленые"). МИД заявил о бездействии ООН по возобновлению экспорта аммиака из России

"Мы не должны оставлять поле для действий авторитарным государствам, которые там активны и пытаются создать новые зависимости с помощью своих инвестиций", — сообщил он во вступительной речи на международной конференции министров сельского хозяйства в Берлине, его речь транслировалась в прямом эфире на сайте возглавляемого им министерства.

Оздемир сообщил, что федеральное правительство в настоящее время договорилось с Африканским союзом о "партнерстве на будущее", дабы сделать продовольственные системы более устойчивыми к кризисам.