МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях (без учета малого предпринимательства) выросли за 2022 год на 43,6%, до 35,3 миллиона тонн, в том числе пшеницы — на 59,6%, следует из данных Росстата. Бюджет России получил 250 миллиардов рублей от зерновых пошлин

Согласно материалам статведомства, запасы зерновых и зернобобовых культур по состоянию на конец года составляли 35,3 миллиона тонн, включая 22,1 миллиона тонн пшеницы, что выше уровня конца декабря 2021 года на 43,6% и на 59,6% соответственно. В свою очередь, остатки кукурузы на зерно снизились на 2,3%, до 3,647 миллиона тонн.

За год также выросли запасы семян и плодов масличных культур — на 34,2%, до 6,358 миллиона тонн, включая 2,945 миллиона тонн семян подсолнечника (плюс 19,5%). Остатки льна-долгунца на конец года составили 2,372 тысячи тонн.

Запасы сахарной свеклы выросли за год в 3,46 раза, до 3,569 миллиона тонн, картофеля — на 11,5%, до 1,388 миллиона тонн, овощей открытого и закрытого грунта — почти удвоились, составив 564,733 тысячи тонн по сравнению с 284,16 тысячи тонн на конец декабря 2021 года.

В РФ в 2022 году собрали рекордные 153,83 миллиона тонн зерна в весе после доработки, что на 26,7% выше итогов предшествовавшего года, включая и рекордные 104,44 миллиона тонн пшеницы (рост на 37,3%). Также, предварительно, был обновлен и рекорд по сбору масличных культур — 24,838 миллиона тонн подсолнечника, сои и рапса.