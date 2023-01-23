МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу разработать законопроект, запрещающий добычу на особо ценных сельхозземлях общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), в том числе щебня, песка, гравия, глины и торфа, сообщили РИА Новости в ее аппарате. Правительство снизило ставку по "Сельской ипотеке" для приграничных районов

"Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила подготовить законопроект, который защитит сельхозземли при добыче полезных ископаемых. В частности, для защиты от выбытия особо ценных сельхозземель, угодий, виноградопригодных, мелиорированных земель предлагается установить запрет на их перевод в иные категории для добычи полезных ископаемых", — рассказали в аппарате. Кроме того, предложено включить Минсельхоз в процедуру согласования перечня участков недр местного значения, содержащих ОПИ.

Вице-премьер поручила Минсельхозу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработать и внести в правительство соответствующий проект закона до 15 апреля 2023 года, а Роснедрам — до 15 марта обеспечить участие Минсельхоза в процедуре согласования перечней участков недр местного значения, содержащих ОПИ, следует из текста поручения, с которым ознакомилось РИА Новости.

Как в свою очередь рассказала агентству сама вице-премьер, обсуждение концепции законопроекта прошло в конце декабря прошлого года, до этого совещания ведомства "не смогли договориться". Однако сейчас фактически он уже "согласован со всеми причастными". На вопрос же, будет ли проект принят уже в 2023 году, Абрамченко ответила, что "пока сроки оценивать рано".

Из текста поручения следует, что на соответствующем совещании Минсельхоз предложил установить запрет на геологическое изучение недр, разведку и добычу ОПИ на сельхохугодьях в составе земель сельхозназначения. Минприроды же эту позицию не поддержало и предложило сохранить ограничения, связанные с пользованием недрами, обеспечив защиту сельхозугодий через механизм согласования с Минсельхозом перечня участков недр местного значения, содержащих ОПИ.

В аппарате вице-премьера напомнили ее ранее озвученную позицию, что сельхозземли позволяют обеспечить страну необходимым продовольствием и "являются источником наращивания агроэкспорта". "Поэтому важно обеспечить необходимый уровень защиты угодий и ценных сельхозземель от выбытия из сельскохозяйственного производства", — добавили в аппарате.

Общераспространенными полезными ископаемыми считаются песок, супесь, галька, щебень, гравий, песчаник, глина, мел, известняк, торф и другие. Использование сельхозземель для добычи полезных ископаемых по закону возможно только при переводе их в земли промышленного назначения.