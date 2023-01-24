БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв — ПРАЙМ. Власти Приамурья обратились в Минсельхоз России с предложением по увеличению компенсации затрат на создание ферм с 25% до 50%, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Трутнев оценил влияние санкций на инвестиционные проекты на Дальнем Востоке

Глава Приамурья озвучил предложение на совещании при полпреде президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрии Трутневе.

"На наш взгляд, потенциал молочного животноводства полностью ещё не раскрыт. Видим, что у нас активно строятся молочные фермы. Мы предложили правительству, Минсельхозу РФ рассмотреть возможность выделения федеральной субсидии и увеличения её с 25 до 50%. Благодаря этому мы сможем дополнительно реализовать целый ряд проектов на территории Амурской области", — сказал Орлов.

Также предлагается пересмотреть предельные значения стоимости одного скотоместа, на основании которой рассчитывается сумма компенсации затрат, уточняется на сайте правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что спрос на молоко у переработчиков высокий, поэтому потребность в строительстве новых ферм сохраняется, однако затраты на их строительство в ДФО существенно выше, чем в европейской части страны.

В прошлом году в Амурской области ввели в эксплуатацию два крупных животноводческих комплекса. В 2023 году завершается строительство еще одного на 2400 коров и стартует строительство роботизированного комплекса на 630 коров. С их выходом на проектную мощность производство молока в регионе увеличится на 30%, или на 44 тысячи тонн. Загрузка мощностей амурских переработчиков сырым молоком увеличится с 47% до 78%, сообщается на сайте правительства региона.