МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ намерен квотировать импорт семян и готовит предложения по этому поводу в подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию, сообщил на XIV Съезда Национального союза производителей молока министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз запретит добычу песка и глины на особо ценных сельхозземлях

"Мы ведем работу и выйдем сейчас в таможенно-тарифную комиссию, чтобы утвердить квоты на ввоз иностранных семян. Нужно совместно с нашим бизнесом, совместно с научно-исследовательскими институтами, с наукой заниматься производством собственных форм, и это мы будет делать", — сказал Патрушев.

По его словам, ситуация пока крайне непростая. "По обеспечению мы по уровню доктрины (продбезопасности — ред.) где-то внизу болтаемся, и никак не можем достичь того порога, который в ней обозначен — в размере 75%. У нас рынок открыт для иностранной селекции и ввозят по сути дела готовые формы. Родительские (чистые, оригинальные — ред.) формы никто не дает", — заметил министр.

Российский АПК является в такой ситуации крайне уязвимым, и поэтому министерство "будет предпринимать определенные действия, которые сподвигнут и иностранцев, и наших производителей все-таки завозить родительские формы", сказал Патрушев.