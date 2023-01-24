МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз планирует с 2024 года поддерживать с помощью капексов (возмещение части прямых понесенных затрат на капитальное строительство) только крупные проекты в молочной отрасли, сообщил на XIV Съезде Национального союза производителей молока замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Минсельхоз планирует ограничить импорт семян

"Если говорить о капексах, нам кажется, что с 2024 года целесообразно поддерживать через инструмент капекса крупные проекты, которые имеют хорошую рентабельность, устойчивость и способны выдерживать колебания в периоде год-два по цене. Это крупные молочные комплексы. А вот модернизация, реконструкция, переоборудование, создание более облегченных проектов для того, чтобы увеличить общее поголовье на предприятиях — до тысячи голов, это будет разработана новая мера поддержки", — сказал замминистра.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе съезда заявил, что с 2024 года министерство рассчитывает немного пересмотреть механизмы поддержки, сориентировавшись в первую очередь на поддержку наиболее эффективных и финансово-устойчивых проектов, а таковыми являются предприятия, где количество скотомест составляет более одной тысячи.

"Рентабельность по этим проектам в полтора-два раза выше, чем рентабельность по более маленьким проектам, и сроки окупаемости при этом значительно короче. Но при этом мы будем предоставлять поддержку проектам, которые меньше по количеству скотомест, на модернизацию и техническое перевооружение для того, чтобы достичь именно того количества скотомест, которые нам, по нашему мнению, необходимы", — сказал Патрушев.

Министерство продолжит работать над тем, чтобы сохранить все действующие меры поддержки и увеличивать объемы финансирования: по словам Патрушева, пока это удавалось. "Но надо понимать, что работа ведется непростая, у нас возникают новые задачи, у нас есть определенные сложности с продолжением финансирования, и молочной отрасли в том числе, в том объеме, который изначально мы закладывали", — добавил министр.

"Но глобально мы видим, что капексы как инструмент сохраняется — в этом году он точно также будет действовать, как и в прошлом. Просто напомню, что в прошлом году все проекты, которые зашли в МСХ для получения субсидий по капексам, 100% были поддержаны, никому не отказали", — сказал в свою очередь Разин.