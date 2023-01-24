МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Молочная отрасль в России столкнулась с ростом запасов товарного молока, этот фактор в условиях сокращения потребления будет в 2023 году давить на цены внутреннего рынка, поэтому производителям необходим баланс для стимулирования спроса на молоко внутри страны, сообщил на XIV Съезде Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") генеральный директор союза Артем Белов. "ЭкоНива" предложила обсудить с НТБ биржевую торговлю молоком

"Ключевой риск: это молоко ушло в запасы… запасы, выраженные в молочном эквиваленте, — примерно плюс 40% год к году (2022 год к 2021 году — ред.) выросли запасы. Запасы выросли практически по всем основным биржевым товарам: это и сухое молоко, это и сыры, и масло, — то есть все ключевые молокоемкие продукты. И это на самом деле тот фактор, который будет очень серьезно давить на рынок", — сообщил Белов.

Он сказал, что, помимо огромного количества вызовов, прежде всего связанных с санкционными ограничениями, были и те, которые носили во многом рыночный характер: ключевой в этом списке стала ситуация, связанная со спросом на внутреннем рынке.

"Анализ итогов 2022 года показывает, что спрос, потребление молока и молочной продукции, по нашим оценкам, снизился. Снизился примерно на 1, может быть, 1,5 процентных пункта", — сообщил Белов, заметив, что снижение потребления сопровождалось устойчивым ростом производства товарного молока, порядка 3%, или 800 тысяч тонн.

В ситуации снижения потребления "на руку" отрасли сыграло снижение объемов импорта: по оценке союза, он снизился примерно на 10%, но пока вопрос, что будет с его величиной в следующем году. Во-вторых, объем экспорта в 2020-2021 году рос очень хорошими темпами – порядка 20% в год, заметил Белов, но резкое укрепление рубля во второй половине 2022 года привело к его сокращению порядка на 15% в натуральном выражении.

"Поэтому, когда мы говорим о балансе на 2023 год, будем надеяться, что ситуация со спросом стабилизируется, что постепенное ослабление рубля, которое мы видим сейчас, будет активно стимулировать экспорт, будем надеяться, что тенденция, которую мы наблюдаем со снижением объемов импорта, тоже сохранится", — сказал Белов, указав на необходимость новых инструментов баланса рынка, необходимых для стимулирования внутреннего спроса.