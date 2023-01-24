МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цены производителей сырого молока в РФ в течение первого полугодия могут снизиться на 5%, чтобы ограничить такую динамику, надо стимулировать экспорт, а он зависит от валютного курса, сообщил на XIV Съезде Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") генеральный директор компании "Молвест" (торговая марка "Вкуснотеево") Анатолий Лосев. В Минпромторге нашли способ снизить цены на мясо и молоко

"Мы прогнозируем, что в течение первого полугодия, когда особенно будет избыточное сырье летнее, будет снижение цен на сырье-молоко. Диапазон не знаю, думаю, что в районе от 5%", — сказал Лосев.

Уже в конце прошлого года, по его словам, на внутреннем рынке наблюдался избыток сырья: осенью оно частично использовалось для производства кисломолочной продукции, но сейчас этот объем оказался не востребован.

Сейчас цена на сухое молоко ниже 200 рублей: по словам Лосева, за сырье это "немного дорого". В этой ситуации важным становится экспорт и его предпосылки — валютный курс и поддержка государства. "Мы все ожидаем, что курс чуть-чуть подрастет и даст возможность излишки с нашего рынка вывезти за границу", — сказал Лосев, предположив, что вряд ли стоит ожидать государственной поддержки по экспорту сырья.

"Единственное, на что можно рассчитывать, это на курс. Если курс не изменится, то цена на молоко может упасть более чем на 5%. Поэтому тем, у кого это молоко стабильно большое, нужно заключать годовые контракты, может быть, с каким-то компромиссом", — считает глава "Молвеста".

Генеральный директор союза Артем Белов "Союзмолока" ранее заявил, что молочная отрасль в России столкнулась с ростом запасов товарного молока и этот фактор в условиях сокращения потребления будет в 2023 году давить на цены внутреннего рынка. В свою очередь председатель правления "Союзмолока", президент группы компаний "ЭкоНива" Штефан Дюрр уверен, что при условии стабилизации курса рубля или его дальнейшего ослабления к доллару могут возникнуть возможности для наращивания экспорта российской молочной продукции.