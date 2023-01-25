МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", запустил на базе проекта по переработке плодоовощной продукции и картофеля в Тульской области производство квашеной и маринованной капусты, говорится в сообщении холдинга. "ЭкоНива" предложила обсудить с НТБ биржевую торговлю молоком

"Новинки выпускаются на линии солений мощностью 5,4 тысячи тонн в год. Рецептуры квашеной и маринованной капусты основаны на традиционных русских рецептах", — говорится в сообщении.

Ранее на линии солений был налажен выпуск маринованных огурцов, чеснока и моркови по-корейски. Также среди новых проектов комплекса – заморозка овощей мощностью более 25 тысячи тонн в год, сырьем для которой выступают кабачки, брокколи, цветная капуста и другие овощи. Всего в 2022 году комплекс по переработке плодоовощной продукции и картофеля в Тульской области направил в новые проекты порядка 150 миллионов рублей.

Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.