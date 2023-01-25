Минсельхоз: пошлина на экспорт подсолнечного масла из России останется нулевой с 1 февраля
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 февраля останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота — вырастет до 2200,7 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины для подсолнечного масла рассчитана при индикативной цене 1162,5 доллара за тонну. В январе также действует нулевая пошлина, рассчитанная с учетом цены 1207,6 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт подсолнечного шрота, которая будет действовать в феврале, рассчитана по индикативной цене 247,6 доллара за тонну. Ее значение в предыдущем месяце, январе, составляет 1826,9 доллара за тонну, ставка рассчитана при цене 246,2 доллара за тонну.
В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года была введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло, пошлина на экспорт подсолнечного шрота была введена на период с 1 мая по 31 августа. В начале июля правительство РФ продлило на год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года — и перевело расчет пошлин на масло и шрот в рубли.
Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
https://1prime.ru/Agriculture/20230125/839581684.html