МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 февраля останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота — вырастет до 2200,7 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. ЕЭК обнулила ввозные таможенные пошлины на части газовых турбин

Ставка пошлины для подсолнечного масла рассчитана при индикативной цене 1162,5 доллара за тонну. В январе также действует нулевая пошлина, рассчитанная с учетом цены 1207,6 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота, которая будет действовать в феврале, рассчитана по индикативной цене 247,6 доллара за тонну. Ее значение в предыдущем месяце, январе, составляет 1826,9 доллара за тонну, ставка рассчитана при цене 246,2 доллара за тонну.

В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года была введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло, пошлина на экспорт подсолнечного шрота была введена на период с 1 мая по 31 августа. В начале июля правительство РФ продлило на год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года — и перевело расчет пошлин на масло и шрот в рубли.

Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.