МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Индия нуждается в российских поставках удобрений и топлива для поддержания продовольственной и энергетической безопасности, заявил ветеран индийских вооруженных сил и ведущий эксперт в области обороны и безопасности, генерал-майор в отставке Прамод Кумар Сайгал. Индия и Египет намерены довести товарооборот до 12 миллиардов долларов

"Необходимо обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность, обеспечить поставки удобрений — и для всего этого нужна Россия, ее полноценное участие в мировой экономике", — сказал он в ходе видеоконференции Москва – Дели о текущем состоянии российско-индийских отношений в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня".

"Нам нужно продолжать получать удобрения от России, и это имеет большое значение для продовольственной безопасности нашей страны", — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что товарооборот РФ и Индии растет, поставки удобрений из России в эту страну увеличились более чем в восемь раз. Моди в свою очередь призвал найти пути решения проблем с продовольствием, топливной безопасностью и удобрениями.