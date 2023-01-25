МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала года по состоянию на 24 января выловили 279,3 тысячи тонн рыбы, на 15% выше уровня на ту же дату в прошлом году, говорится в сообщении Росрыболовства. Россия увеличила вылов рыбы на 16,5 процента с начала года

"По данным отраслевой системы мониторинга к 24 января 2023 года, российские рыбаки добыли 279,3 тысячи тонн рыбы — на 15% больше уровня 2022 года", — говорится в сообщении.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем вылова увеличился на 17%, до 231,6 тысячи тонн. На промысле минтая добыто 34,3 тысячи тонн, трески — 8,1 тысячи, добыча сельди составила 38,3 тысячи тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 23 тысячи тонн, в том числе трески добыто 13,7 тысячи тонн, пикши — 8 тысяч. В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто почти в два раза больше аналогичного показателя 2022 года — 7,3 тысячи тонн: в частности, на промысле шпрота вылов составил 5,3 тысячи тонн, а балтийской сельди — 1,9 тысячи тонн.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 20,4% по сравнению аналогичным отрезком прошлого года и составил 2,6 тысячи тонн, в том числе на промысле хамсы добыто 2,5 тысячи тонн. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне освоено на 16,2% больше аналогичного показателя 2022 года — 2,6 тысячи тонн, в основном кильки.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи российским флотом составил 12,3 тысячи тонн.