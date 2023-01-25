МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Производство скота и птицы на убой в живом весе в РФ в 2022 году в хозяйствах всех категорий выросло по сравнению с 2021 годом на 2,9%, до 16,2 миллиона тонн, валовый надой молока также вырос — на 2%, до 33 миллионов тонн, следует из материалов Росстата. Россия увеличила выпуск молока в 2022 году

Поголовье крупного рогатого скота в 2022 году в хозяйствах всех категорий сократилось на 0,9%, до 17,5 миллиона голов, включая 7,7 миллиона коров (минус 0,8%). Сократилось также поголовье овец и коз — на 1,1%, до 20,7 миллиона.

Количество свиней и птицы в 2022 году выросло — по данным статведомства, на 5,8%, до 27,7 миллиона голов и на 2,2%, до 550,8 миллиона. По итогам прошлого года было получено 46,1 миллиарда штук яиц — на 2,7% больше, чем в 2021 году.