МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. РФ за первую половину 2022-2023 сельскохозяйственного года экспортировала 22,7 миллиона пшеницы, за весь сезон может поставить 44,3 миллиона тонн, следует из материалов аналитического центра "Совэкон". Пошлина на экспорт пшеницы с 25 января снизится

"За первые полгода сезона 2022-2023 Россия экспортировала 22,7 миллиона тонн пшеницы, на 0,2 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Темпы экспорта выше средних показателей в последние месяцы 2022 года позволили экспортерам компенсировать вялое начало сезона", — говорится в отчете.

Российский экспорт пшеницы во всем сезоне эксперты оценивают в 44,3 миллиона тонн против 33,4 миллиона тонн в прошлом сезоне, полагая, что конъюнктура для российских экспортеров останется преимущественно благоприятной и до конца сезона — на фоне относительно высоких экспортных цен, слабого рубля и рекордных внутренних запасов.

Эксперты напоминают, что с июля по сентябрь 2022 года месячный экспорт отставал от средних темпов на фоне дорогого рубля, высоких пошлин и ставок фрахта, но, начиная с октября, начал обгонять средние показатели, а российская пшеница восстановила свою конкурентоспособность по сравнению с предложениями из Евросоюза.

Следствием этого, в частности, стало существенное ускорение поставок в Алжир, который в последние месяцы входит в тройку основных покупателей российской пшеницы — по оценке "Совэкона", Россия за первые полгода сезона направила в Алжир больше пшеницы, чем за все прочие экспортные сезоны.

Минсельхоз РФ в середине января повысил свою оценку экспорта зерна из страны в сезоне 2022-2023 сельскохозяйственного года до 55-60 миллионов тонн с 50 миллионов тонн. Экспортный потенциал пшеницы в текущем сезоне министерство оценивало в 39,5 миллиона тонн пшеницы и пока не корректировало этих оценок.