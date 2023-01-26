МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Один из крупных агрохолдингов в РФ, "Агросила", планирует к концу 2023 года выйти на полную загрузку линий по производству рассольных и полутвердых сыров, оценивая возможный объем выручки проекта по итогам года в 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении холдинга. Росстат отметил рост цен на плодоовощную продукцию в России

"Агросила" планирует к концу 2023 года выйти на полную загрузку линий по производству рассольных и полутвердых сыров", — говорится в сообщении. По словам гендиректора агрохолдинга Светланы Барсуковой, в 2023 году компания рассчитывает "на получение порядка 1,5 миллиарда рублей выручки по сырной продукции".

Сам проект был запущен в 2022 году: в марте было начато производство рассольных сыров, а в сентябре — полутвердых. Общий объём инвестиций в две линии составлял 1,6 миллиарда рублей.

Производственная мощность по полутвердым сырам составляет 3,65 тысячи тонн в год, по рассольным — 1,8 тысячи; на их полную загрузку планируется выйти в четвертом квартале.

Холдинг "Агросила" — ведущий сельскохозяйственный производитель в Поволжье. В его состав входит 23 предприятия, расположенных на территории Татарстана, которые занимаются выращиванием, хранением и обработкой зерновых и технических культур, производством продукции животноводства и птицеводства, производством сахара, а также реализацией готовой продукции и сервисным обслуживанием сельхозтехники. По итогам 2022 года холдинг ожидал рост выручки на 10%, до 56,4 миллиарда рублей.