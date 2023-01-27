МОСКВА. 27 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение увеличить квоту на экспорт минеральных удобрений, действующую до 31 мая 2023 года, почти на 0,5 миллиона тонн, ее общий объем превысит 12 миллионов тонн, сообщила пресс-служба кабмина. Россия и Эсватини попросят ООН отправить стране часть задержанных удобрений

"Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся почти на полмиллиона тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Меры, которые будут действовать до 31 мая 2023 года, предусматривают увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры — на 375 тысяч тонн и сульфоаммофоса — на 102 тысячи тонн. Принятое решение позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.

"Общий объем экспортной квоты превысит 12 миллионов тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли", — говорится в сообщении.