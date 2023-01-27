МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 7 февраля 2023 года включительно составит 4365,3 рубля за тонну, на вывоз ячменя — вырастет до 3174,3 рубля, на экспорт кукурузы также повысится — до 1186,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в феврале будет нулевой

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 308,8 доллара за тонну, на ячмень — при цене 267,7 доллара, на кукурузу — при цене 226,4 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 января 2023 года включительно составляет 4283,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 3083,7 рубля, кукурузы — 886,5 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.