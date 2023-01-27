МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Посевные площади под яровой и озимой пшеницей, а также под масличными в хозяйствах всех категорий РФ в 2023 году могут сократиться на 1,4%, до 29,054 миллиона гектаров, и на 1,3%, до 18,368 миллиона гектаров, такой прогноз содержится в материалах Минсельхоза РФ, представленных на Всероссийском агрономическом совещании.

Посевные площади в хозяйствах всех категорий в 2023 году оцениваются в 82,106 миллиона гектаров, на 0,1% больше, чем в 2022 году, в том числе под зерновыми и зернобобовыми культурами — почти в 47,741 миллиона гектаров (плюс 0,5%). Так, озимой рожью может быть занято на 0,9% больше — 911,2 тысячи гектаров, яровым и озимым ячменем — на 4,8% больше, почти 8,384 миллиона гектаров, кукурузой и овсом — 2,935 миллиона гектаров и 2,223 миллиона (плюс 3,3% и плюс 2,2%). Рост рисовых посевов может составить 0,8%, до 178,1 тысячи гектаров, под гречихой — 2,2%, почти до 1,15 миллиона гектаров, под зернобобовыми культурами — 2,7%, до 2,418 миллиона.

В свою очередь, подсолнечником на зерно может быть засеяно меньше на 2,3%, чем в прошлом году — 9,803 миллиона гектаров. Под другими масличными посевные планируется нарастить — под яровым и озимым рапсом на 0,2%, до 2,344 миллиона гектаров, под соей — на 2,6%, до 3,559 миллиона гектаров, под льном-кудряшом — на 0,7%, до 2,104 миллиона гектаров. Посевы конопли и льна-долгунца могут сократиться на 2,7%, до 50,4 тысячи гектаров.

Сев сахарной свеклы ожидается на площади 1,042 миллиона гектаров, что на 1,5% больше, чем в прошлом году. Картофель в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, по прогнозу, может быть высажен на 305 тысячах гектаров (плюс 1% к 2022 году), овощи — на 192,7 тысячи гектаров (плюс 3,7%), кормовые культуры — на 13,18 миллиона гектаров (плюс 1,5%).

СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ — ПОКАЗАТЕЛИ РАСТУТ

Обеспеченность семенами на 18 января по зерновым и зернобобовым составляла 94,9% (94,6% в 2022 году), по кукурузе — 28,3% (было 21,8%), по подсолнечнику — 21,2% (21,9%), по сахарной свекле — 9,6% против 7,9% в 2022 году, по сое — 87,4% против 99,3%, по яровому рапсу — 70% против 42,9%.

Что касается закупки минеральных удобрений (в действующем веществе), то в базовом сценарии в 2023 году они могут вырасти до 5,6 миллиона тонн, а в оптимистичном — до 5,9 миллиона тонн (в 2022 году было 5,2 миллиона тонн). Прогноз по этим сценариям на 2025 год — 6,7 миллиона тонн и 8,2 миллиона соответственно, на 2030 год — 8,8 миллиона тонн и 9,5 миллиона.

В РФ в 2022 году собрали рекордные 153,83 миллиона тонн зерна в весе после доработки, что на 26,7% выше итогов предшествовавшего года, включая и рекордные 104,44 миллиона тонн пшеницы (рост на 37,3%). Предварительно был обновлен и рекорд по сбору масличных культур — 24,838 миллиона тонн подсолнечника, сои и рапса.