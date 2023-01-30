МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Аналитический центр "Русагротранса" понизил оценку валового сбора пшеницы в РФ по итогам текущего года на 1 миллион тонн, до 81,5 миллиона, причина пересмотра в меньшую сторону — рост площади повреждения озимых посевов, говорится в материалах центра. Минсельхоз ожидает сокращения посевных под пшеницей в 2023 году

"Прогноз валового сбора пшеницы в 2023 году понижен с 82,5 миллиона до 81,5 миллиона тонн из-за увеличения площади повреждения посевов в Центре и части Поволжья", — говорится в отчете (его приводит журнал "поле.рф", который, как и "Русагротранс", входит в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна).

"Несмотря на рекордный сев яровой пшеницы, который ожидается в Центральном федеральном округе на уровне около 1,6 миллиона гектаров, уборочная площадь под озимой и яровой пшеницей в регионе может снизиться почти на 1 миллиона гектаров", — отмечают эксперты.

По их оценке, образование притертой к земле ледяной корки в целом ряде областей Центрального Черноземья и Поволжья из-за резкого колебания температур увеличивает площадь повреждения озимых и снижает урожайность оставшихся полей. Между тем, уровень в 81,5 миллиона тонн по-прежнему выше, чем средний уровень за последние пять сезонов, за исключением последнего — рекордного 2022 года.

Оценка экспорта пшеницы в январе, включая страны ЕАЭС, остается на уровне 4 миллиона тонн, говорится в отчете; по состоянию на 27 января отгружено около 3,3 миллиона. "В феврале вывоз пшеницы может быть на схожем уровне на фоне уже имеющихся заявок только по глубоководным портам в объеме 3,3 миллиона тонн и переноса отправки части судов с января", — считают в "Русагротрансе". Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале за неделю прибавили 1 доллар, поднявшись до 305 долларов за тонну FOB.

Согласно материалам Минсельхоза РФ, представленным на Всероссийском агрономическом совещании, по состоянию на 13 января доля плохих, то есть изреженных и невзошедших, посевов пшеницы составила 5,7%, или 1,012 миллиона гектаров — при общей площади ее озимого сева в 16,004 миллиона гектаров. Наибольшие повреждения — в Центральном (18,3% плохих посевов) и Северо-Кавказском (6,5%), а также в Южном федеральном округе (2,7%).