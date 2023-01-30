НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — ПРАЙМ. Рекордный урожай зерна и зернобобовых объемом почти 37 миллионов тонн собрали регионы Приволжского федерального округа в 2022 году, это почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщила в понедельник пресс-служба полпреда президента России в ПФО. Фьючерсы на зерновые и сою на CBOT растут в цене

"Аграрии ПФО подвели итоги уборочной за 2022 год: собрано 36,9 миллиона тонн зерна и зернобобовых — это почти в 2 раза больше, чем в 2021 году. Лидер по объему собранного зерна — Саратовская область: 6,48 миллиона тонн. Показатели в 5 миллионов тонн превысили республики Башкортостан и Татарстан. Оренбургская область показала результат в 4 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом по итогам 2022 года по регионам Приволжского федерального округа сельскохозяйственные товаропроизводители собрали рекордный урожай зерна за последние 33 года — с 1990 года. Так, почти четверть общероссийского валового сбора зерновых – заслуга регионов округа (24%).

По мнению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, уборочная кампания прошла успешно. "Предприятия ПФО по-прежнему лидируют в валовом сборе зерна и бобовых культур благодаря комплексу федеральных и региональных мер. Через льготное кредитование, субсидии и лизинг предприятия обновляют технику, закупают удобрения и элитные семена, модернизируют производства, привлекают специалистов и в целом делают сельскую жизнь более комфортной", — приводятся в сообщении слова Комарова.