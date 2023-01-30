МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в 2023 году планирует выделить 500 миллионов рублей на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей для перевода тракторов на природный газ, сообщается в материалах Минсельхоза РФ, представленных на прошлой неделе на Всероссийском агрономическом совещании. Минсельхоз назвал регионы, которые получат меньше субсидий в 2023 году

"В 2023 году Минсельхозом России планируется выделить 500 миллионов рублей на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на перевод тракторов на использование природного газа в качестве моторного топлива", — говорится в материалах.

Например, по оценке министерства, стоимость часа работы на тракторе МТЗ-82 при использовании дизельного топлива составляет 316 рублей и 237 рублей — при использовании газодизеля (дизтопливо и компримированный природный газ — ред.). Еще ниже она становится. если применять сжиженный (СПГ) или компримированный природный газ (КПГ) — 172 рубля за час и 151 рубль соответственно. Таким образом, экономия на топливе при работе на СПГ и КПГ по сравнению с дизтопливом составит 1723 рубля и 1987 рублей за одну смену, а для газодизеля — 953 рубля.

Предоставление льготных инвестиционных кредитов на приобретение оборудования для перевода тракторов на газомоторное топливо — одно из направлений их целевого использования. По озвученным в декабре оценкам Россельхозбанка, рынок газомоторного топлива может стать одним из самых быстрорастущих, в том числе в рамках реализации ресурсосберегающих проектов в АПК: потребление природного газа в качестве моторного топлива за пять лет может достигнуть 300-400 миллионов кубометров в год, а количество работающей на нем техники — вырасти до 50-70 тысяч штук.

Объем потребления в РФ газомоторного топлива, в том числе в АПК, в ближайшей перспективе может увеличиться в 3,5 раза, сократив тем самым расходы сельхозтоваропроизводителей на топливо на 100 миллиардов рублей в год, подсчитали тогда в РСХБ.

Согласно материалам министерства, в 2023 году в АПК РФ прогнозируется наличие 430,6 тысячи тракторов, 124,9 тысячи зерноуборочных комбайнов и 15,4 тысячи — кормоуборочных (в 2022 году эти показатели составляли 426,4 тысячи единиц, 123,5 тысячи и 15,6 тысячи соответственно). Объемы приобретения тракторов в 2023 году оцениваются в 11,03 тысячи единиц (в 2021 и 2020 годах — 14,73 тысячи и 11,34 тысячи), зерноуборочных комбайнов — в 4,7 тысячи (было 6,59 тысячи и 4,71 тысячи) и кормоуборочных — 0,5 тысячи (против 0,67 тысячи в 2021 году и 0,55 тысячи в 2022 году).