Минсельхоз возместит производителям затраты от перевода тракторов на природный газ
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в 2023 году планирует выделить 500 миллионов рублей на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей для перевода тракторов на природный газ, сообщается в материалах Минсельхоза РФ, представленных на прошлой неделе на Всероссийском агрономическом совещании.
"В 2023 году Минсельхозом России планируется выделить 500 миллионов рублей на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на перевод тракторов на использование природного газа в качестве моторного топлива", — говорится в материалах.
Например, по оценке министерства, стоимость часа работы на тракторе МТЗ-82 при использовании дизельного топлива составляет 316 рублей и 237 рублей — при использовании газодизеля (дизтопливо и компримированный природный газ — ред.). Еще ниже она становится. если применять сжиженный (СПГ) или компримированный природный газ (КПГ) — 172 рубля за час и 151 рубль соответственно. Таким образом, экономия на топливе при работе на СПГ и КПГ по сравнению с дизтопливом составит 1723 рубля и 1987 рублей за одну смену, а для газодизеля — 953 рубля.
Предоставление льготных инвестиционных кредитов на приобретение оборудования для перевода тракторов на газомоторное топливо — одно из направлений их целевого использования. По озвученным в декабре оценкам Россельхозбанка, рынок газомоторного топлива может стать одним из самых быстрорастущих, в том числе в рамках реализации ресурсосберегающих проектов в АПК: потребление природного газа в качестве моторного топлива за пять лет может достигнуть 300-400 миллионов кубометров в год, а количество работающей на нем техники — вырасти до 50-70 тысяч штук.
Объем потребления в РФ газомоторного топлива, в том числе в АПК, в ближайшей перспективе может увеличиться в 3,5 раза, сократив тем самым расходы сельхозтоваропроизводителей на топливо на 100 миллиардов рублей в год, подсчитали тогда в РСХБ.
Согласно материалам министерства, в 2023 году в АПК РФ прогнозируется наличие 430,6 тысячи тракторов, 124,9 тысячи зерноуборочных комбайнов и 15,4 тысячи — кормоуборочных (в 2022 году эти показатели составляли 426,4 тысячи единиц, 123,5 тысячи и 15,6 тысячи соответственно). Объемы приобретения тракторов в 2023 году оцениваются в 11,03 тысячи единиц (в 2021 и 2020 годах — 14,73 тысячи и 11,34 тысячи), зерноуборочных комбайнов — в 4,7 тысячи (было 6,59 тысячи и 4,71 тысячи) и кормоуборочных — 0,5 тысячи (против 0,67 тысячи в 2021 году и 0,55 тысячи в 2022 году).
https://1prime.ru/Agriculture/20230130/839629110.html