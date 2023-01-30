Польша предложила использовать антикризисный резерв ЕС для экспорта зерна
Польша предложила использовать антикризисный резерв ЕС для экспорта украинского зерна
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Варшава предложила использовать антикризисный резерв Евросоюза для экспорта украинского зерна, заявил глава Минсельхоза Польши Хенрик Ковальчик.
"Были представлены проблемы со сбытом зерна, с которыми сейчас сталкиваются фермеры в странах, граничащих с Украиной, со сбытом зерна, которое должно было направляться в страны Западной Европы, в страны Африки", — сказал он, добавив, что часть агропродукции оседает в соседних странах.
При этом, отметил министр, из-за заполненности складов фермеры не могут продавать свое зерно.
Ковальчик предложил решить эту проблему с помощью части антикризисного резерва ЕС "вместе с национальными бюджетами".