БРЮССЕЛЬ, 30 янв — ПРАЙМ. Украина ощутимо нарастила поставки ряда сельхозтоваров в Евросоюз в 2022 году, что вызвало проблемы у некоторых стран союза, сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции. СМИ: в ЕС не верят в присоединение Украины к союзу за два года

"В сравнении с 2021 годом в 2022 году мы видим рост импорта в ЕС товаров с Украины", — сказал он. Он привел ряд примеров. В частности, импорт пшеницы в 2021 году составил около 287 тысяч тонн, а в 2022 году он был уже более 2,8 миллиона тонн, кукурузы — увеличился примерно с 7,3 миллиона тонн до 12 миллиона тонн.

"Это создало некоторые проблемы в странах (ЕС — ред.), соседствующих с Украиной", — констатировал еврокомиссар.

Однако это не является проблемой для всего ЕС, это "локальная, региональная проблема для соседних стран", добавил он.

"С одной стороны — это успех инициативы коридоров солидарности, а с другой стороны — нам нужно решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции. Эта проблема есть в Румынии, Венгрии, Болгарии, Польше, Словакии", — сказал еврокомиссар.