БРЮССЕЛЬ, 30 янв — ПРАЙМ. Евросоюз не обсуждает возможности введения ограничений на импорт сельхозтоваров с Украины на фоне проблем у фермеров пограничных с ней стран, сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции. Еврокомиссия сообщила о росте цен на хлеб и крупы в ЕС

Он рассказал, что Украина ощутимо нарастила поставки ряда сельхозтоваров в Евросоюз в 2022 году, что вызвало проблемы у некоторых стран союза, а именно Румынии, Венгрии, Болгарии, Польше, Словакии. С одной стороны — это успех инициативы "коридоров солидарности", а с другой стороны — ЕС необходимо решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции, сказал ранее еврокомиссар. Совет министров по сельскому хозяйству обсуждал этот вопрос на заседании в понедельник.

"Не было инициативы остановить или сократить импорт, создать барьеры для импорта с Украины. Нет. Но мы должны поддержать фермеров, пострадавших от этой ситуации", — сказал Войцеховский.

Одна из возможностей — активировать антикризисный резерв, добавил еврокомиссар.

"Мы обсуждали это. Не все были за, но большинство стран не были против этого предложения", — сообщил он.