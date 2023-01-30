НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — ПРАЙМ. Ученые Нижегородского госуниверситета (ННГУ) имени Лобачевского обнаружили прикрепляющийся к корням растения гриб, который может заменить фосфорные удобрения, сообщает пресс-служба вуза. Правительство утвердило правила ввоза семян для научной деятельности

"Ученые кафедры биохимии и биотехнологии Института биологии и биомедицины ННГУ доказали, что основой для эффективного и безопасного биоудобрения может стать гриб рода Фиалоцефала (Phialocephala fortinii). Он закрепляется в корнях вересковых ягодных культур (брусники, клюквы, черники) и обеспечивает растения природным фосфором из почвы. Как пояснил автор исследования Вячеслав Михеев, гриб "подтягивает" из почвы питательные вещества, ранее недоступные для растений-хозяев. Такой симбиоз безопасен для сельскохозяйственных культур и не станет причиной инфекции", – говорится в сообщении.

Ученые провели эксперимент на растениях клюквы. К одним из них подселили гриб, другие остались без него. В результате наблюдений выяснилось, что при культивировании с грибом клюква увеличивает скорость роста, накопления биомассы и фосфора.

Также ученые университета впервые описали полный механизм взаимодействия гриба с растением: от проникновения гриба в корень и формирования симбиоза до конкретных показателей увеличения поступления фосфора в ткани растений.

"Попадая в почву, фосфаты связываются с металлами и переходят в недоступную для растений форму, накапливаясь в земле балластом. При этом традиционные минеральные удобрения добываются из невозобновляемых источников, и однажды они просто иссякнут. Все это делает биологические удобрения на основе грибов рода Фиалоцефала перспективными для сельского хозяйства", – приводятся в сообщении слова Михеева.

Результаты опубликованы в международном журнале по микологии Journal of Fungi, подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что исследования проводилось в рамках реализации программы "Приоритет 2030". Участниками программы "Приоритет 2030" являются более 100 вузов из различных регионов России. Ее цель — к 2030 году сформировать центры научно-технологического и социально-экономического развития страны.