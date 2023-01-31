ВАРШАВА, 31 янв — ПРАЙМ. Поголовье свиней в Польше из-за роста цен на электроэнергию снизилось до послевоенного уровня, заявил председатель Союза производителей и работодателей мясной промышленности Польши (UPEMI) Веслав Ружаньский в интервью изданию Interia. Польша предложила использовать антикризисный резерв ЕС для экспорта зерна

"В третьем квартале 2022 года в день исчезало 24 стада свиней. Впервые после войны в Польше осталось менее девяти миллионов свиней. Их разведением занимаются 56 тысяч хозяйств — в 2010 году их было 260 тысяч", — сказал Ружаньский.

По его словам, основной проблемой производителей свинины является подорожание электроэнергии. "Затраты, особенно на электроэнергию, растут — иногда на 100% в течение года, и закон об ограничении цен на энергоносители, вступивший в силу первого декабря 2022 года, распространялся только на мелких и средних переработчиков. Крупные должны справляться сами, что в конечном итоге отразится на карманах потребителей", — пояснил глава UPEMI.

Он также отметил, что в сложившейся ситуации в стране снижается потребление свинины. "Потребители, видя рост цен, ограничивают покупки мясных продуктов — рынок чувствует это все сильнее и сильнее. Домашние бюджеты не резиновые. У нас пока нет данных за весь прошлый год, но потребление, например, свинины могло снизиться на один килограмм в год, то есть до 40 килограммов в год", — сказал Ружаньский.