МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор из-за фомопсиса подсолнечника запрещает поставки в РФ его семян, производимых американским дочерним предприятием китайской компании Syngenta — одного из ведущих мировых производителей семян, сообщило ведомство. Правительство утвердило правила ввоза семян для научной деятельности

В ноябре 2022 года ведомство уже запретило по той же причине поставки в Россию семян подсолнечника, производимых на площадках (местах выращивания) испанской и французской "дочек" компании — Syngenta España S.A. и Syngenta France SAS.

"Россельхознадзор с 1 февраля 2023 года запрещает ввоз в Россию семян подсолнечника американского производителя Syngenta Seeds. Меры приняты в связи с выявлением карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта – фомопсиса подсолнечника", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что ограничения введены на основании Международной конвенции по карантину и защите растений и федерального закона "О карантине растений" в целях защиты территории РФ от интродукции указанного объекта.

Фомопсис подсолнечника (по-другому — серая или бурая пятнистость, рак стеблей подсолнечника) является одним из наиболее вредоносных и интенсивно распространяющихся заболеваний подсолнечника в мире, которое может приводить к потере до 80% урожая. Согласно сообщению, естественное распространение возбудителя происходит на ограниченное расстояние, а основным источником распространения инфекции является зараженный семенной материал. Возбудитель болезни сохраняется на пораженных стеблях, корзинках, листьях и переносится с растительными остатками.