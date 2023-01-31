МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российские аграрии в 2022 году увеличили закупки минеральных удобрений на 16% по сравнению с 2021 годом, до 5,8 миллиона тонн с учетом накопленных ресурсов, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений

"Российский агропромышленный комплекс в 2022 году, по данным Минсельхоза России, увеличил приобретение минеральных удобрений на 16% год к году — до 5,8 миллиона тонн (в пересчете на 100% питательных веществ) с учетом накопленных ресурсов. В физическом весе российские производители поставили на 27% продукции больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

Производство основных видов минеральных удобрений — азотных, фосфорных, высокотехнологичных комплексных, — увеличилось в физическом весе на 3%; между тем, отмечают в РАПУ, производство хлористого калия, применение которого в российском сельском хозяйстве крайне незначительно (2-3%), снизилось на 35% — вследствие сокращения экспортных возможностей отечественных производителей из-за антироссийских санкций.

"Сегодня в рабочем режиме идут поставки под весенний сев, крупные потребители формируют заявки уже и на осенние полевые работы. По данным Минсельхоза России, благодаря ресурсам минеральных удобрений, накопленным аграриями в прошлом году, на сегодняшний день обеспечено уже 20% от прогнозируемого объема приобретения 5,6 миллиона тонн в действующем веществе, заявленного российским АПК на текущий год", — приводятся в сообщении слова президента РАПУ Андрея Гурьева.

Он отметил, что в 2022 году отечественная индустрия минеральных удобрений столкнулась с новыми вызовами, и предприятия отрасли работают в условиях беспрецедентного санкционного давления; тем не менее, замечает Гурьев, большинство крупных российских производителей смогли переориентировать свои поставки на потребителей дружественных стран.

"Несмотря на проблемы международной торговли удобрениями, компании, входящие в РАПУ, продолжают инвестировать в свое развитие и модернизацию действующих мощностей. За последние девять лет проинвестировано около 1,8 триллиона рублей, что обеспечило рост объемов производства почти на треть, завоевание и удержание второго места в мире по выпуску удобрений", — добавил глава РАПУ.