МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Двадцать пять крупнейших производителей мяса бройлеров в РФ увеличили объем его производства в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 10,9%, почти до 5,1 миллиона тонн с 4,6 миллиона тонн годом ранее, следует из рейтинга Национального союза птицеводов (НСП). Россельхознадзор ограничит поставки готовой мясной продукции из Италии

В первую тройку рейтинга, составленного союзом по итогам 2022 года, вошли ГАП "Ресурс" с объемом производства мяса бройлеров в 1,003 миллиона тонн, ГК "Черкизово" (846 тысяч тонн) и агрохолдинг "Приосколье" (455 тысяч тонн). В 2021 году первое место занимал "Черкизово" (объем производства — 813 тысячи тонн), второе и третье — ГАП "Ресурс" (808 тысяч тонн) и "Приосколье", который произвел 424 тысячи тонн мяса бройлера.

Четвертое и пятое места рейтинга — у ГК "Агрокомплекс имени Ткачева" и "Белгранкорма": по оценке НСП, они в 2022 году произвели 372 тысячи тонн и 301 тысячу тонн мяса бройлера (годом ранее — соответственно, 352 тысячи тонн и 295 тысяч). Шестую и седьмую позиции занимают птицефабрика "Северная" и ГК "Продо" с 271 тысячей и 186 тысячами тонн мяса бройлера (в 2021 году — 240 тысяч тонн и 175 тысяч тонн соответственно). На восьмом месте — АПХ "Мираторг" (174 тысячи тонн в 2022 году и 150 тысяч — в 2021).

Согласно предварительным оценкам Росстата, производство скота и птицы на убой в живом весе в РФ в 2022 году в хозяйствах всех категорий выросло по сравнению с 2021 годом на 2,9%, до 16,2 миллиона тонн.

В конце января руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщал, что в РФ в 2022 году более чем на 5% выросло производство свинины, осталось на прежних уровнях производство мяса бройлера. Он добавлял, что на фоне роста или стабилизации выпуска, а также ввода новых производственных мощностей есть все основания полагать, что цены на мясо и мясопродукты в 2023 году останутся для потребителя стабильными и доступными.