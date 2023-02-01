КИШИНЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Спикер парламента Молдавии, глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что власти не собираются разрешать иностранцам приобретать в республике сельскохозяйственные земли. Власти Молдавии объявили о предоставлении предприятиям компенсации на газ

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в 2022 году одобрили предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в союз. В октябре комиссия по евроинтеграции выступила за проведение реформ в ряде областей и переделку местного законодательства под европейские стандарты. Оппозиционная партия "Шор" и лидер ассоциации "Сила фермеров", бывший вице-председатель парламента Александр Слусарь заявили, что проект нового Земельного кодекса Молдавии допускает перепродажу земли иностранцам.

"Я услышал эту ложь и сразу же позвонил министру, я был уверен, что это не так. Очень четко написано, что мы не отчуждаем земли Молдавии,.. Мы не продаем страну, мы можем купить дополнительную землю, потому что мы не такие богатые, но мы не продаем то, что продается", — заявил Гросу в эфире телеканала Rlive.

В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.