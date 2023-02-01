МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Производство продукции АПК в России в хозяйствах всех категорий в 2022 году, по предварительным данным, выросло в сопоставимых ценах на 10,2% по сравнению с предыдущим годом, следует из материалов Росстата. Правительство утвердило стратегию развития сельского хозяйства до 2030 года

В 2021 году было зафиксировано снижение выпуска на 0,4%, в 2020 и 2019 году — рост на 1,3% и на 4,3% соответственно. Снижение на 0,2% также наблюдалось в 2018 году, а в 2016 и 2017 годах — рост на 4,8% и на 2,9%.

Объем производства сельхозпродукции в фактически действовавших ценах в 2022 году предварительно составил 8,851 триллиона рублей против 7,71 триллиона рублей в 2021 году, увеличившись на 14,8%, в том числе на 17,9%, до 5,266 триллиона рублей, в растениеводстве и на 10,5%, до 3,585 триллиона рублей, — в животноводстве.

Выпуск продукции АПК в сельскохозяйственных организациях в сопоставимых ценах в 2022 году вырос на 12,8% (в 2021 году — снизился на 0,1%). В фактических ценах он составил 5,348 триллиона рублей, показав рост на 17,1%: по растениеводческой продукции — на 20,8%, до 3,017 триллиона, по животноводческой — на 12,7%, до 2,332 триллиона рублей.

Производство сельхозпродукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, выросло в 2022 году на 20,1% (в 2021 году — на 1,7%) в сопоставимых ценах. В свою очередь в фактически действовавших ценах оно выросло на 20,9%, до 1,432 триллиона рублей: растениеводческая продукция — 1,228 триллиона (рост на 23,3%), животноводческая — 204,4 миллиарда (рост на 7,9%).

Выпуск сельхозпродукции в хозяйствах населения в сопоставимых ценах в 2022 году снизился на 1,8% (в 2021 году — на 2,2%). В фактических ценах он составил 2,071 триллиона рублей, показав рост на 5,7%: по продукции растениеводства — на 5,1%, до 1,021 триллиона, по животноводческой — на 6,3%, до 1,049 триллиона рублей.