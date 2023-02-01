АНКАРА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что продолжает с российским коллегой Владимиром Путиным работу по безвозмездной доставке продовольствия и, возможно, удобрения нуждающимся странам. МИД призвал снять санкции с экспорта российского зерна и удобрений

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

"У нас есть договоренность с уважаемым господином Путиным. Он мне сказал, что готов отправить зерно бесплатно. Потому что на первом этапе большую часть зерна, около 44, возможно даже 46 процентов, получила Европа. Я сказал, что мы готовы сделать из этого зерна муку и отправить нуждающимся странам. Возможны и поставки удобрения", — сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.