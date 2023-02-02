МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор сохранил возможность поставок в Россию кормов и кормовых добавок для домашних животных для 29 европейских компаний, говорится в сообщении ведомства. Россельхознадзор отметил учащение выявления ГМО в итальянских кормах

"Россельхознадзор сохранил возможность ввоза кормов для домашних животных после 1 февраля 2023 года для определенного, ранее утвержденного перечня предприятий из Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Бельгии (29 предприятий, 123 позиции)", — говорится в сообщении.

Ведомство ожидает, что после продления сертификации качество отправляемой в Россию кормовой продукции будет повышено, а фальсификат исключен. Но положительное решение было принято не по всем компаниям: в связи с обнаруженными нарушениями из перечня исключены три предприятия Германии.

В настоящее время в ряде стран из представленного списка, в том числе на некоторых предприятиях Испании и Германии, проводятся видеоинспекции: это необходимо для подтверждения гарантий ветслужб зарубежных стран и проверки корректирующих мероприятий по выявленным нарушениям. Продолжается и мониторинг ввозимой в РФ продукции этих кормовых заводов. Производители сокращают вес пакетиков с влажным кормом для кошек

"На основе этой комплексной работы будут приниматься дальнейшие решения о возможности поставок в Россию кормов для домашних животных с ранее утвержденных европейских предприятий", — говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора, в 2022 году контроль качества ввозимых в РФ кормов для домашних питомцев выявил 149 случаев несоответствия сырьевому составу, показателям качества и безопасности, при этом в семи случаях были выявлены ГМО. В 2023 году уже было выявлено пять случаев, из них четыре — с ГМО в кормах для домашних животных из Италии и Турции. С компетентными ведомствами по ветеринарии соответствующих стран проводится постоянная работа по устранению нарушений.