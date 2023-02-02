МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия в 2022 году увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12% в денежном выражении, всего на экспорт направлено более 70 миллионов тонн продукции, сообщается в телеграм-канале Минсельхоза. Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 1 февраля

"Объем поставок в текущих ценах вырос примерно на 12%. На зарубежные рынки направлено более 70 миллионов тонн продукции", — говорится в сообщении.

Отечественная продукция АПК поставляется в полторы сотни стран, а вклад России в мировую продовольственную безопасность каждый год растет, подчеркивает министерство.

К примеру, в 2022 году появилось более 3000 новых региональных пар "продукт — страна": их поставки составили около 1,46 миллиарда долларов.

Министерство подчеркивает, что в прошлом году провело большую работу по переориентации экспортных потоков, выстраиванию новых логистических цепочек и финансовых операций, облегчению условий предоставления господдержки. "Это поможет и дальше наращивать экспорт на приоритетные рынки", — уверены в Минсельхозе.