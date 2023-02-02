"Дамате" в 2022 году увеличила производство утки на 65 процентов
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Группа компаний "Дамате" в 2022 году увеличила производство мяса утки на 65%, до 17,9 тысячи тонн в убойном весе, говорится в сообщении группы.
"Группа компаний "Дамате" нарастила производство мяса утки на 65% до 17,9 тысячи тонн в убойном весе или 24,5 тысячи тонн в живом весе в 2022 году. Положительная динамика роста объемов производства обусловлена планомерной реализацией птицеводческого проекта компании в Ростовской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, завершено формирование собственного родительского стада утки численностью 70 тысяч голов. Основная цель – снижение зависимости от импорта инкубационного яйца и минимизация биологических рисков.
"Дамате" занялась производством утки в мае 2020 года. Сейчас продукция под брендом "Озёрка" реализуется в торговых сетях и каналах HoReCa, а в конце 2021 года первая партия халяльной продукции из утки была отправлена в ОАЭ.
Группа "Дамате" — крупнейший в РФ производитель мяса индейки. Группа также занимается производством утиного мяса и баранины, развивает молочное животноводство и выпуск молочной продукции.