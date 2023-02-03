СТАМБУЛ, 3 фев — ПРАЙМ. Турция работает над продлением продуктовой сделки, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. В МИД разъяснили позицию России по продлению зерновой сделки

Россия, Турция, Украина и ООН 22 июля подписали соглашения, которые предполагали поставки российской и украинской агропродукции на мировые рынки.

Срок действия "черноморской инициативы" оканчивается 18 марта.

"Турция прилагает усилия для того, чтобы зерновая сделка протекала без проблем. Периодически возникают проблемы, в таких ситуациях господин президент (Тайип Эрдоган) ведет переговоры… В середине марта заканчивается второй продленный срок зерновой сделки. Мы прилагаем усилия для его продления, может еще дольше по сроку. Мы знаем, насколько это важно для мировой продовольственной безопасности и для нуждающихся стран", — сказал Чавушоглу.