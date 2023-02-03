МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем экспортных продаж кукурузы из США на отчетной неделе, согласно данным Минсельхоза США, оказался выше прогнозов трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Американцы начали разводить кур из-за подорожания яиц, сообщили СМИ

На неделе 20-26 января продажи кукурузы с поставкой в 2022-2023 и 2023-2024 маркетинговых годах достигли 1,76 млн тонн, что значительно выше прогнозов. Трейдеры полагали, что объем продаж составил 0,7-1,2 млн тонн.

Основным направлением кукурузы из США на отчетной неделе стали неизвестные покупатели. Следом идут Мексика, Китай, Колумбия и Сальвадор.

Объемы экспорта сои совпали с оценками трейдеров, а показатели экспорта пшеницы оказались хуже прогноза. Продажи сои составили 928 000 тонн, а пшеницы — 168 900 тонн.