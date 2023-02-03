МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 14 февраля включительно вырастет до 4496,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя — до 3175,2 рубля, на экспорт кукурузы до 1505,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Российские компании хотят расширить свое присутствие в Узбекистане

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 307,2 доллара за тонну, на ячмень — при цене 264 доллара, на кукурузу — при цене 229,8 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 7 февраля включительно составляет 4365,3 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 3174,3 рубля, кукурузы — 1186,2 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.