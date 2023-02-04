МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения, который будет содержать все сведения о состоянии и использовании данного ресурса, сообщается на сайте правительства.

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"Порядок ведения этого государственного информационного ресурса утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Реестр будет содержать полный объем достоверных систематизированных сведений о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, о расположенных там участках и зданиях", — говорится в сообщении.

Как уточняется, с помощью реестра можно оценить состояние земель для сельскохозяйственного производства, что позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов, в том числе по наращиванию производства продовольствия.

Отмечается, что предоставлять сведения должны организации, подведомственные Минсельхозу, органы власти, а также госкорпорация "Роскосмос". В реестр будет регулярно появляться информация о ходе мониторинга земель сельхозназначения.

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Также собственники, арендаторы земельных участков, землепользователи и землевладельцы смогут получать информацию о своих участках из реестра бесплатно – через портал госуслуг.

Добавляется, что функционирование реестра поможет реализовать госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Программа предполагает вовлечение в оборот 13,2 миллиона гектаров неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных земель на площади не менее 3,6 миллиона гектаров.