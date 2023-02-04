МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения, который будет содержать все сведения о состоянии и использовании данного ресурса, сообщается на сайте правительства. Правительство займется решением коммунальных проблем садоводств

"Порядок ведения этого государственного информационного ресурса утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Реестр будет содержать полный объем достоверных систематизированных сведений о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, о расположенных там участках и зданиях", — говорится в сообщении.

Как уточняется, с помощью реестра можно оценить состояние земель для сельскохозяйственного производства, что позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов, в том числе по наращиванию производства продовольствия.

Отмечается, что предоставлять сведения должны организации, подведомственные Минсельхозу, органы власти, а также госкорпорация "Роскосмос". В реестр будет регулярно появляться информация о ходе мониторинга земель сельхозназначения. Росстат зафиксировал рост производства сельхозпродукции в России

Также собственники, арендаторы земельных участков, землепользователи и землевладельцы смогут получать информацию о своих участках из реестра бесплатно – через портал госуслуг.

Добавляется, что функционирование реестра поможет реализовать госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Программа предполагает вовлечение в оборот 13,2 миллиона гектаров неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных земель на площади не менее 3,6 миллиона гектаров.