Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельхозназначения со сведениями о ресурсе
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения, который будет содержать все сведения о состоянии и использовании данного ресурса, сообщается на сайте правительства.
"Порядок ведения этого государственного информационного ресурса утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Реестр будет содержать полный объем достоверных систематизированных сведений о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, о расположенных там участках и зданиях", — говорится в сообщении.
Как уточняется, с помощью реестра можно оценить состояние земель для сельскохозяйственного производства, что позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов, в том числе по наращиванию производства продовольствия.
Отмечается, что предоставлять сведения должны организации, подведомственные Минсельхозу, органы власти, а также госкорпорация "Роскосмос". В реестр будет регулярно появляться информация о ходе мониторинга земель сельхозназначения.
Также собственники, арендаторы земельных участков, землепользователи и землевладельцы смогут получать информацию о своих участках из реестра бесплатно – через портал госуслуг.
Добавляется, что функционирование реестра поможет реализовать госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Программа предполагает вовлечение в оборот 13,2 миллиона гектаров неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных земель на площади не менее 3,6 миллиона гектаров.
https://1prime.ru/Agriculture/20230204/839691980.html