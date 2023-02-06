МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Объем рынка онлайн-продаж фермерских продуктов питания до конца текущего года достигнет 50 миллиардов рублей, а к 2025 году таким образом будет продаваться треть всей произведенной фермерами продукции, говорится в сообщении Россельхозбанка. Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельхозназначения

"По оценкам РСХБ, до конца текущего года объем российского рынка онлайн-продаж продуктов питания составит более 700 миллиардов рублей, из которых 50 миллиардов могут составить заказы на фермерскую продукцию", — говорится в сообщении.

Ключевыми драйверами такого роста являются эффект низкой базы, распространение тренда потребления экологически чистой продукции и правильного питания, а также выход производителей в онлайн-продажи. По оценкам экспертов Россельхозбанка, "к 2025 году на платформах российских маркетплейсов в категориях "эко", "зеленая" или "органическая" будет размещено порядка 30% фермерской продукции".

На текущий момент топ продукции, реализуемой фермерскими хозяйствами на маркетплейсах, составляют продукты ready-to-eat: молочные продукты – 20%, сыры – 20%, колбасы – 15%, а также соленья, варенье, мед и алкоголь. Между тем, структура потребительской корзины в онлайн-продажах фермерских продуктов с ростом объема рынка будет смещаться в сторону необработанных продуктов — молока, свежего мяса птицы и яиц. Росстат зафиксировал рост производства сельхозпродукции в России

Более активному выходу экологически чистой сельхозпродукции в онлайн-продажи также будет способствовать установившаяся тенденция роста доли продукции крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей в структуре производства продукции сельского хозяйства.

"Несмотря на сокращение абсолютного количества КФХ и ИП за последние 5 лет на 29,5% — со 175 тысяч единиц в 2016 году до 123 тысяч единиц в 2021 году — из-за общей тенденции к укрупнению бизнеса, доля продукции КФХ и ИП в структуре производства продукции сельского хозяйства выросла до 15,4% в 2021 году с 12,5% в 2017 году", — отмечают в банке.

Эксперты РСХБ ожидают, что положительная динамика роста продуктивности и производительности КФХ сохранится, и к 2025 году объем продукции, производимой КФХ, вырастет более чем на 50%.