РАМАЛЛАХ, 6 фев — ПРАЙМ. Палестина по-прежнему рассчитывает на поставки российского зерна, заявил в интервью РИА Новости глава палестинского МИД Рияд аль-Малики. В МИД разъяснили позицию России по продлению зерновой сделки

"Мы по-прежнему нуждаемся в пшенице… Обычно мы закупали ее в России и продолжаем обращаться с просьбой к нашим друзьям в России снабжать нас зерном в количестве, необходимом, чтобы удовлетворить нужды палестинского народа", — сказал министр.

По словам дипломата, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас "обращался с просьбой о поставках российского зерна", в том числе этот вопрос обсуждался в ходе его последней встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Аль-Малики добавил, что этот вопрос будет прорабатываться по дипломатическим каналам. "Я полагаю, что наше посольство в Москве вовлечено в эти переговоры… Я уверен, что нашу просьбу восприняли со всей серьезностью, и она сейчас тщательно обсуждается компетентными российскими органами с тем, чтобы понять, как ответить на эти запросы", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.