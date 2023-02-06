МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Угрожающая ситуация с продовольствием в Африке спровоцирована исключительно Западом, заявила РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова. Экономист РАН призвала развивать российско-африканскую систему поставок

"Именно Запад выдумал и раздувает тему о том, что якобы Москва виновна в голоде, который угрожает континенту, поскольку, мол, не позволяет Украине вывозить в Африку зерно. Это – полная чушь. Все перевернуто, как водится, у западных пропагандистов с ног на голову. Я изучила статистику", — пояснила она.

По словам Абрамовой, большая часть импорта зерна из Украины идет всего лишь в три африканские страны – Сомали, Ливию и Тунис, а остальные 25 стран зависят от поставок зерна из России, "которое Запад, обложив нас санкциями, на континент не пускает".

Она также добавила, что Запад вообще весьма нагло действует против России в Африке, не гнушается ничем, вплоть до запугивания и откровенных провокаций против деловых людей. Африка поможет России вернуть замороженные активы, считает экономист РАН

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 февраля в 10.00 мск.