МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия открыта для работы с иностранными производителями семян, которые соблюдают требования безопасности продукции, поскольку зараженные объекты могут поставить под угрозу урожай сельскохозяйственных культур, говорится в сообщении министерства. В России достаточно закваски для сметаны, заявил Минсельхоз

"Россия открыта для работы со всем иностранными производителями семян, соблюдающими установленные требования в части безопасности продукции. Вместе с тем одна из важнейших задач – не допустить ввоз в нашу страну зараженных объектов, которые могут поставить под угрозу урожай сельскохозяйственных культур", — говорится в сообщении.

Россельхознадзор с 1 февраля запретил из-за фомопсиса подсолнечника (одно из наиболее вредоносных и быстро распространяющихся заболеваний подсолнечника, которое может приводить к потере до 80% урожая) поставки в Россию его семян, производимых американским дочерним предприятием китайской компании Syngenta. В ноябре 2022 года ведомство уже запретило по той же причине поставки в Россию семян подсолнечника, производимых на площадках (местах выращивания) испанской и французской "дочек" компании.

В сообщении отмечается, что запреты на ввоз семян на территорию РФ вводятся только при наличии существенных оснований и не носят дискриминационного характера по отношению к отдельным компаниям: например, в связи с выявлением фомопсиса подсолнечника было закрыто только три площадки Syngenta из пятнадцати в разных странах, а в отношении продукции Bayer (международный концерн, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства) никаких ограничительных мер Россельхознадзором не вводилось.

"Таким образом, отказ иностранных компаний от контрактации очевидно обусловлен не действиями Российской Федерации, а коммерческими соображениями", — сообщили в пресс-службе, комментируя публикацию "Известий" о том, что иностранные компании остановили поставки семян подсолнечника в Россию.

На сегодняшний день российский рынок уже в значительной степени обеспечен необходимыми запасами гибридов и сортов подсолнечника, и посевная 2023 года будет проведена в полном объеме и на запланированных площадях. Кроме того, добавили в пресс-службе, планируется принятие ряда решений, которые поспособствуют развитию российской селекции и семеноводства. Так, например, в целях ускоренного импортозамещения в этом сегменте будут комплексно стимулировать использование отечественных семян – как через инструменты поддержки, так и посредством квотирования импорта.